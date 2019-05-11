Suriye'de savaş şartlarının oluşturduğu durumdan dolayı hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayan Um Abdullah, "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok." dedi.

Um Abdullah, çocuklarına bakabilmek için evlere giderek temizlik yaptığını dile getirerek, "Çok şükür bundan onur duyuyorum. Günde en az bin 500 Suriye Lirası (15 TL) kazanıyorum. Çocuklarımın her isteklerinin karşılayamasam da onların iyi olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Kazandığı parayla çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirten Um Abdullah, şöyle devam etti:

"Eğer Allah bizden razıysa, bizden mutlusu yok. İç savaşın başında eşimi kaybettim. Çocuklarım küçükken buraya geldik. Bu çadırda yaşıyoruz. En büyük oğlum yaralı olduğu için çalışmıyor. Ona da ben bakıyorum. Elimden geldiği kadar onlara daha düzgün bir hayat yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve eğitim şartı sunabilmeyi istiyorum."

İç savaşın bir an önce bitmesini isteyen Um Abdullah, "Ramazan ayındayız, çocuklarımın karnını doyurmak için borç alıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın başka bir şey istemiyorum bu hayattan. Hayatımı çocuklarıma adadım. Onları nasıl büyüttüğümü bir tek ben bilirim. Onlar için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

