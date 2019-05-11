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"Bizim için Anneler Günü yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Suriye'de savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak "Anneler Günü"ne bu yıl da buruk giriyor - İdlib'deki sığınmacı kamplarında yetim çocuklarına bakan anne Um Abdullah: - "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok" - "Günde en az bin 500 Suriye Lirası (15 TL) kazanıyorum. Çocuklarımın her isteklerinin karşılayamasam da onların iyi olması beni mutlu ediyor" - "Elimden geldiği kadar onlara daha düzgün bir hayat yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve eğitim ortamı sunabilmeyi istiyorum"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'de iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejiminin Halep iline düzenlediği saldırılarda eşini kaybeden Emine Um Abdullah, İdlib'de sığındığı çadır kentte 6 çocuğuna bakabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

Suriye'de 8. yılını geride bırakan iç savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak "Anneler Günü"ne buruk giriyor.

İdlib'deki sığınmacı kamplarında yaşayan ve eşini Halep'te rejim saldırısında kaybeden Emine Um Abdullah zorlu yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.

Um Abdullah, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için gecesini gündüzüne katarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Evlere temizliğe giden anne, zor koşullarda yetim çocuklarına bakmaya çalışıyor.

- "Çocuklar bile bayramları unuttu"

Suriye'de savaş şartlarının oluşturduğu durumdan dolayı hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayan Um Abdullah, "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok." dedi.

Um Abdullah, çocuklarına bakabilmek için evlere giderek temizlik yaptığını dile getirerek, "Çok şükür bundan onur duyuyorum. Günde en az bin 500 Suriye Lirası (15 TL) kazanıyorum. Çocuklarımın her isteklerinin karşılayamasam da onların iyi olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Kazandığı parayla çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirten Um Abdullah, şöyle devam etti:

"Eğer Allah bizden razıysa, bizden mutlusu yok. İç savaşın başında eşimi kaybettim. Çocuklarım küçükken buraya geldik. Bu çadırda yaşıyoruz. En büyük oğlum yaralı olduğu için çalışmıyor. Ona da ben bakıyorum. Elimden geldiği kadar onlara daha düzgün bir hayat yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve eğitim şartı sunabilmeyi istiyorum."

İç savaşın bir an önce bitmesini isteyen Um Abdullah, "Ramazan ayındayız, çocuklarımın karnını doyurmak için borç alıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın başka bir şey istemiyorum bu hayattan. Hayatımı çocuklarıma adadım. Onları nasıl büyüttüğümü bir tek ben bilirim. Onlar için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Esed İdlib Suriye

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