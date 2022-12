Bizim Toptan çalışma saatleri nedir? Bizim Toptan şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde ev alışverişi yapmak isteyenlerin tercih ettiği birçok market bulunur. Bizim Toptan market de bunlardan biridir. Toptan satış adreslerinden birisi olan Bizim Toptan marketi ülkemizde neredeyse her şehirde ve her şehrin birçok ilçesinde hizmet verir. Temel gıda ürünlerinden et ve süt ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım malzemelerine kadar birçok ürünü bünyesinde bulunduran Bizim Toptan marketleri mesai saatleri sıkça araştırılır.

Bizim Toptan çalışma saatleri nedir?

Ülkemizde birçok yerde çeşitli marketler bulunmaktadır. Hepsinin çalışma saati değişkenlik gösterdiğinden insanlar bu saatleri öğrenmek isterler. Bizim Toptan marketin kapanma saati ve açılma saati de diğer marketlerden farklı olabilir. Bizim Toptan mesai saatleri dâhilinde müşterilerine geniş yelpazede ürünler sunar. Bizim Toptan mesai saatleri bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterse de genel olarak Bizim Toptan çalışma saatleri benzerdir.

Bizim Toptan şubeleri saat kaçta açılıyor?

Bizim Toptan açılış saati birçok market gibi sabah saat 09.00 olarak uygulanır. Bizim Toptan açılış saati olan 09.00'da kapılarını müşterilerine açar ve kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Aynı zamanda Bizim Toptan öğle arası saatleri de bulunmaz çünkü market çalışanları vardiyalı sistemle çalışır. Bu bağlamda Bizim Toptan mesai saatleri içerisinde öğle saatlerinde de hizmete devam eder.

Bazı marketler cuma namazı dolayısıyla çalışmalarına ara verebilir Bizim Toptan market normalde öğle arası kapalı olmamasına rağmen cuma günleri bu durum değişir. Cuma günleri çalışanların namaza gitmesine müsaade etmek için Bizim Toptan öğlen 12.00 ile 14.00 arasında kapalıdır. Bu saatler dışında ise yine diğer günlerdeki mesai saatleri aynıdır ve müşterilerin hizmetine açıktır. Bizim Toptan cuma çalışma saatleri 12.00 - 14.00 saatleri arasında kapalıdır.

Bizim Toptan şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Bizim Toptan kapanış saatine hizmet vermeye devam eder. Sabah 09.00'da açılan Bizim Toptan kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet verir. Bizim Toptan kapanma saati bazı bölgelere göre zaman zaman değişkenlik gösterebilse de genel olarak uygulanan saatler bu şekildedir.

Bizim Toptan cumartesi pazar kaça kadar açık?

Çalışan insanlar ve özellikle hafta içi uzun mesai yapanlar alışverişlerini hafta sonu yapmayı daha çok tercih ederler. Bu sebeple sık kullandıkları marketlerin hafta sonu çalışma saatleri ile ilgili sıklıkla sorular sorarlar. Bizim Toptan hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi saatleriyle aynıdır. Bu bağlamda sorulan "Pazar günü Bizim Toptan açık mı?" sorusunun cevabı "Evet" olarak yanıtlanabilir. Marketlerin birçoğunda olduğu gibi Bizim Toptan market de hafta sonu açıktır ve hafta içi ile aynı saatlerde hizmet vermektedir.