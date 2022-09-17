BJK adını kullanarak binlerce kişiyi dolandıracaklardı! İçlerinden biri medyum çıktı

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, bilgileri ve izinleri dışında açılan 'bjk-coin.com' URL adresli bir internet sitesinin, gelen ziyaretçilere para cüzdanı verdiğini ve kripto para yatırımı yapmalarını istediğini tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak internet sitesinden şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, söz konusu internet sitesinin E.A. ve K.G. isimli 2 kişi tarafından açıldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler E.A. ve K.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 3 adet laptop, 1 adet SIM kart, 1 adet flash bellek, 2 adet harici disk, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi.

DOLANDIRICILARDAN BİRİ MEDYUM ÇIKTI

Binlerce kişinin olası dolandırılmasının önüne geçilen operasyonun detayları da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre "Medyum" olduğu öne sürülen E. A. (37) ve internet sitesi tasarımcısı K. G. (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi olmadan "bjk-coin.com" adlı bir internet sitesi açtı. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere insanlara yatırım yaptırmayı hedefleyen ikilinin, yaklaşık beş ay önce açtıkları internet sitesini İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tespit etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hemen şikayetçi ve davacı oldu.

İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Soruşturma sonrası site kapatıldı ve başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Bazı kişilerin para kaptırarak dolandırıldıkları fakat miktarlar düşük olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadıkları iddia edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlikleri belirlenen E. A. ve K. G.'yi operasyon ile gözaltına aldı.

