Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Bugün pek çok şirketin indirimlerle tüketicileri çekmeye çalıştığı Black Friday (Kara Cuma). Buna karşın, bu tüketim çılgınlığından rahatsız olanların başlattığı Satın Almama Günü de bugün. 1992'de Kanadalı sanatçı Ted Dave tarafından ortaya atılan Satın Almama Günü önerisi, Vancouver kentindeki Adbusters dergisi tarafından desteklenerek yayıldı. Kâr amacı gütmeyen ve vakıf olarak faaliyet gösteren bu antikapitalist dergi, 2011'deki Occupy Wall Street (Wall Street'i işgal et) eylemlerini de örgütlemişti. 1997'den beri Satın Almama Günü, Black Friday ile aynı gün olarak belirlendi. Bunun nedeni ise tüketim kültürünün en popüler gününde insanları tüketim çılgınlığından alıkoymak ve böylesi bir tüketimin toplumlarımız ve gezegenimiz üzerindeki etkilerini düşünmeye sevk etmek. ABD'de bugüne kadar düzenlenen Satın Almama Günü protestoları arasında toplu kredi kartı kesme, alışveriş arabalarına tüketim karşıtı afişler asma, alışveriş merkezlerinde zombi yürüyüşleri yapma veya belli mağazalara topluca girerek boş alışveriş arabalarıyla reyonlar arasında zincir şeklinde ağır ağır ilerleyerek mağazayı felç etmek gibi eylemler bulunuyor.

Bu yılki Satın Almama Günü için internet sitesinden bir çağrı yapan Adbusters, koronavirüs salgınının kapitalist sistemdeki eşitsizlikleri ifşa ettiğini, yoksulların bu dönemde hayatta kalma mücadelesi verirken zenginlerin servetlerini artırdığını, günümüzde hiç olmadığı kadar güçlenen şirketlere karşı yapılması gereken şeyin onları gelirlerinden olduğunu yazdı ve ekledi: "Parazit şirketlerin alın terinizle kazandığınız paranızı sömürmesine izin vermeyin. "Totaliter, insanlık dışı kapitalizmin simgelerinden olan Amazon ve benzerlerinin yerel mağazalarımızı yok etmesine, televizyonlardan tuvalet kağıdına kadar her şeyi alabileceğimiz tek yer olmasına izin vermeyin." Bir Amerikan geleneği olan Black Friday, 2010'a kadar İngiltere'de, 2015'e kadar da Türkiye'de bilinen bir gün değildi. Black Friday'in yayılmasıyla birlikte bu protesto günü de ABD'nin dışına çıktı. İNGİLTERE'DE FESTİVAL İngiltere'nin Bradford kentinde 2016'dan bu yana Satın Almama Günü Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında müziğin yanı sıra tamir ve yeniden kullanım atölyeleri yapılıyor, ihtiyacı olanlara ücretsiz dikiş makinası kullandırılıyor, Katolik kiliselerindekilere benzer bir şekilde kurulan günah çıkarma kabinlerinde insanlar yapmaktan pişmanlık duydukları alışverişleri itiraf ediyor.