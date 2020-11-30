Black Lives Matter nasıl ortaya çıktı: Hareketin kurucusu üç kadın bugün gelinen noktayı nasıl görüyor?

2020, birçok açıdan akıllarda kalacak bir yıl ve bu yıla damgasını vuran olaylardan birisi de ABD'de siyah bir kişinin daha polis müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestolar oldu.

Bu protestolarda da siyahların daha adil bir muamele görmesi gerektiğini savunan "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin daha da güçlü bir şekilde ön plana çıktığı görüldü.

Bu hareket, birçok yerde sokak protestoları düzenlerken, ırkçılık ve polis şiddetine karşı yüksek profile sahip kampanyalara imza attı.

Bu hareketi başlatan üç kadın, basit bir sosyal medya etiketi olarak başlayan bu hareketin bugün gelinen noktada siyaseti dönüştürdüğüne inanıyor.

Hareketin kurucuları olarak bilinen Alicia Garza, Patrisse Cullors ile Opal Tometi, BBC 100 Kadın 2020 dönemi kapsamında internet üzerinden düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Garza bu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Siyahlar, kendilerini destekleyenlerle birlikte tarihin gidişatını değiştirmek için ayaklandı ve kazanan biz olduk" dedi.