Black Shark 4 Pro en iyi oyuncu telefonu olabilir

Yapılan testlere göre Black Shark 4 Pro için ses oynatma sonuçları, müzik dinlemekten film izlemeye ve oyun oynamaya kadar tüm kullanım durumlarında tutarlı. DXOMark, telefonun en dengeli frekans yanıtlarından birini verdiğini iddia ediyor.

HAFİF TISLAMAYA RAĞMEN İYİ PERFORMANS

DXOMark'ın testteki iddialarına göre, etkileyici bir alt uç genişletme ve keskin dinamikler, olağanüstü geniş bir ses sahnesi sayesinde cihaz ses performansı ile rakiplerini geçiyor. Diğer özellikleri sayesinde tutarlı ses adımları ve yumuşak hacimlerde bile anlaşılır içerik sunuyor. Göze çarpan eksiklik, belirli elektronik sinyallerde hafif bir tıslama ve yüksek ses seviyelerinde bozulmaya sahip olması.

Ses kaydına gelince, telefon tüm kullanım durumlarında iyi ve tutarlı performans sergiliyor. Mikrofonlar, iyi düşük orta ve bas, doğal ve gerçekçi orta kademe, hassas tiz ve hassas yerelleştirme ile doğru bir performans sergiledi. Ancak, yüksek sesli ortamlarda kayıt söz konusu olduğunda cihaz geride kalıyor.

Dinamikler, yüksek arka plan gürültüsünden etkileniyor ve selfie videoları ise dar bir ses alanı performansı sergiliyor. Genel olarak, Black Shark 4 Pro, DxOMark tarafından test edilen tüm telefonların en iyi ses performansı gösteren cihazı oldu. Telefon, tüm kullanım durumlarında son derece tutarlı ve etkileyici performans sayesinde diğer en yüksek puan alan telefonlardan daha iyi performans gösterdi.

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