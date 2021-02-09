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Black Shark ailesi büyüyor

09.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Black Shark ailesi büyüyor

“Kaiser” kod isimli Full HD+ çözünürlüğe sahip Black Shark 4 geçen hafta Google Play Console’da karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Google Play Console’da yeni bir model görüntülendi.

Google Play Console’da model adı PRS-A0 olan yeni bir oyuncu telefonu ortaya çıktı. Cihazın kod adı ise “penrose“. Penrose kod adına sahip olan cihazın Black Shark 4 Pro modeli olduğu iddia ediliyor. Söz konusu akıllı telefon, 12GB RAM ve Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile listelenmiş. Google Play Console’da akıllı telefonun Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacağı gözüküyor.

Google Play Console listesinde akıllı telefonun ön tasarımına ışık tutan bir görsel de bulunmakta. Bu görsele göre cihazın ekranında ortaya hizalı bir kamera deliği yer alacak. Aynı zamanda cihazın sol ve sağ çerçevelerinde düğmeler mevcut. Soldaki düğmeler muhtemelen ses ayarları için olacak. Sağdaki düğmeler ise oyun için özel tetik düğmeleri olabilir. Gelecek olan cihazın Pro model olup olmayacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak Black Shark 4 hakkında bilinenler netleşti.

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BLACK SHARK 4 ÖZELLİKLERİ

Sızıntıya göre cihaz Snapdragon 888 işlemcisine sahip. Full HD+ ekran çözünürlüğünde bir ekranla gelen telefon 8GB RAM'i bünyesinde barındırıyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacağı söylenen Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Firmanın iddiasına göre oyuncu telefonu sadece 15 dakikada tam kapasiteye ulaşacak. Oyuncu telefonu rekabetinde kimler öne çıkmayı başaracak bekleyip göreceğiz.

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