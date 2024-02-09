Blackwater şirketinin kurucusu Prince'in sözleri ABD'de gündem oldu! "Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz"

Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayınlanan videoda "ABD-Meksika sınırının güvenliği" ve "düzensiz göçmen sorunu" gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.

"ARTIK YETER"

Prince, "Mönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu" olduğunu belirtti.Erik Prince, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu. Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





