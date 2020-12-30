Bloomberg: Çin, koronavirüs aşısıyla siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırmak istiyor

Bloomberg, Çin'in koronavirüs aşılarıyla gelişmekte olan ülkelerde siyasi ve ekonomik bir nüfuz elde etmeye çalışacağını kaleme aldı.

Aşılara duyulan güvenin sağlanamaması durumunda ise bu diplomasi adımının başarılı olmakta zorlanabileceği vurgulandı.

Yapılan anketlere ve resmi açıklamalara göre Çin'in ürettiği koronavirüs aşılarının denendiği gelişen ülkelerde aşıya güvenin tam olarak sağlanamadığı belirtildi.

Çin'in 70 milyar dolar yatırım yaptığı Pakistan'da yaşayan motosiklet sürücüsü Farman Ali Shah'ın, "Aşıyı olmayacağım, çünkü güvenmiyorum" dediği aktarıldı.

Gelişmekte olan ve fakir ülkelerde yaşayan vatandaşların daha kalitesiz bir aşıyı olduklarını düşünmeye devam etmesi takdirinde Çin'in başının ağrıyacağı ifade edildi.

Batı'nın yetemediği daha yoksul ülkelere satış yapmayı amaçlayan Çin'in ürettiği aşıların bir diplomatik kazanım olmasını umduğu, ancak aşının son faz çalışmalarına dair çok az bilgi paylaşıldığı aktarıldı.

Çin'de üretilen aşının acil durum kullanım iznine şimdiye kadar sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'de izin verildiği vurgulandı.