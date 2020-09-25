Bloomberg: Erdoğan, Macron'dan Türkiye'nin Avrupa hava savunma sistemi SAMP-T'nin üretimine dahil olmasını istedi

Bloomberg'ün haberinde, "Fransa'ya yapılan talep ve ABD'ye Patriot sistemi için tekrar tekrar yapılan isteklerle birlikte, Ankara'nın Batılı müttfiklerine bir kez daha hava savunma sistemi tedarik etme fırsatı verdiği" yorumu da yapıldıyor.

İki yıl önce EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Erdoğan ile Macron'un katıldığı törenle imzalanmıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Fransız yetkili ise Macron'un Erdoğan'ın bu talebine, Avrupa yapımı füze savunma sisteminin konuşlandırılmasının değerlendirilmesinden önce, Türkiye'nin Suriye'deki hedeflerini netleştirmesi gerektiği yanıtını verdi.

Ajansın Türk yetkililere dayandırdığı habere, göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, EUROSAM'ın SAMP/T füze savunma sistemlerinin ortak üretimine muhalefetine son vermesini istedi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin talebinin, Macron'un Doğu Akdeniz'deki krizde, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile saf tuttuğu bir dönemde geldiği de vurgulanıyor.

Bloomberg, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze satın almasının, Ankara'nın ABD de dahil NATO müttefikleriyle ilişkilerini ciddi bir sınavdan geçirdiğine de dikkat çekiyor.

Ayrıca, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinin, S-400'lerin konuşlandırılmasının Moskova'nın aralarında ABD'nin en gelişmiş savaş uçağının da bulunduğu Batı'nın askeri projeleriyle ilgili kritik bilglier toplamasından kaygı duyduğu kaydediliyor.

'Erdoğan geri adım atmadı'

Bloomberg'in haberinde, Ankara'nın henüz geçen yıl satın alınan S-400'leri henüz aktifleştirmediği ve Erdoğan'ın Washington'ın ambrago tehdidine karşın S-400'lerden vazgeçmeyi ya da yerine bir Amerikan sistemi satın almayı reddettiği vurgulanıyor. Ayrıca, Rusya'nın olası bir ikinci sözleşmede ortak üretim teklif ettiği de hatırlatılıyor.

Haberde, Türkiye'nin ileri bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu ve Batılı müttefiklerinin savunma ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle, Rusya'dan S-400 almakta zorlandığını söylediği kaydediliyor.