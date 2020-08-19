Bloomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı buldu

Bloomberg haberinde, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, Türk lirasının Amerikan doları karşısında değer kaybının tersine dönmeye başladığı da belirtildi. Borsa da günü yüzde 2 yükselişle kapattı.

Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Konuyla yakından ilgili kişiler Bloomberg'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur" açıklamasından sonra konuştu.

Bloomberg'e bilgi veren yetkililer, bulunan enerji kaynağının büyüklüğü, derinliği ya da çıkarmanın zorluğu ile ilgili detay vermedi.

Bloomberg haberi konuyla doğrudan ilişkili olan, ancak adları açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdı.

Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın "büyük ihtimalle doğalgaz" olduğunu duyurdu.

Bloomberg'e konuşan Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nden stratejist Timothy Ash, "Karadeniz'de daha önce de doğalgaz bulunduğu olmuştu ama bunlar limitli kaynaklardı. Türkiye'nin yıllık enerji ithalatının 35-50 milyar dolar olduğunu düşünürsek, yeni bir dönemin başlayabilmesi için Türkiye'nin gerçekten büyük bir kaynağa ihtiyacı var" dedi.

Tuna-1 bölgesi nerede?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede.

Romanya karasularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de yakın bir bölgede.

Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Merkel ayrıca "Bulunan rezervin büyüklüğüne göre TürkAkım doğalgaz boru hattının bir kısmı gereksiz hale gelebilir. Türkiye neden Rusya'dan gaz ithal etmeye devam etsin ki?" dedi.