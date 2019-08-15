Bloomberg: Ziraat Bankası, ABD yaptırımları sonrası Venezuela Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı

Bloomberg haber ajansı, ABD'nin kısa bir süre önce yeni yaptırımlar yürürlüğe koymasının ardından toplam aktiflerine göre Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Venezuela Merkez Bankası ile ilişkisini kestiğini bildirdi.

Habere göre, bu kapsamda Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı.

Haberde, Venezuela Merkez Bankası'nın hesabının kapatıldığı bilgisini Ziraat Bankası'nın da teyit ettiği ancak daha fazla bilgi vermediği belirtildi. Venezuela Merkez Bankası ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, Ağustos ayı başında Venezuela'ya bir dizi yeni yaptırım yürürlüğe koydu. Bugüne kadar getirilen en sert yaptırımlar olarak tanımlanan yeni kararlar çerçevesinde, Venezuela devletinin ABD'deki malvarlıklarının dondurulması ve yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.

Venezuela hükümeti, söz konusu yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendiriyor.