Blue Sky Studios kapandı mı? Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios neden kapandı?

Buz Devri animasyon filmleri ile tanınan Blue Sky Studios kapandı. Buz Devri animasyonun sevilen karakterleri kapanmadan önce Blue Sky Studios son defa bir araya gelerek küçük bir animasyon hazırladı. Animasyonda Buz Devri'nin sincabı Scrat, en sonunda palamuduna kavuşuyor. Bu haber Buz Devri serisi sevenlerini bir hayli üzdü. Kapanma haberinin ardından vatandaşlar internette "Blue Sky Studios neden kapandı?" araması yapmaya başladı. İşte Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapanma nedeni...

BLUE SKY STUDİOS NEDEN KAPANDI?

Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle Disney için pek çok cephede zorlu geçti. Sadece stüdyo tarafında değil, aynı zamanda tema parkı kapanışları ve seyir hattı bağlantılarıyla da sıkıntılı süreçler yaşandı. Üçüncü bir uzun metrajlı animasyon stüdyosunu sürdürmek, Covid'in neden olduğu mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alındığında Disney için imkansız hale geldi. Stüdyo 7 Nisan 2021'de kapatıldı.

Bir stüdyo sözcüsünün yaptığı açıklama şu şekildeydi; 'Mevcut ekonomik gerçekler göz önüne alındığında, çok fazla değerlendirme ve analizden sonra Blue Sky Studios'taki film yapım operasyonlarını kapatmak adına zor bir karar aldık.'

