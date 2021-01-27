BM: 2013'te 200'den fazla göçmenin Akdeniz'de ölmesinin sorumlusu İtalya

BM raporuna göre tekne gece saat 01.00 civarında denize açıldıktan birkaç saat sonra, "İtalya'nın Lampedusa adasına 113 km, Malta'ya 218 km mesafede uluslararası sulardayken Berberi bayrağı taşıyan bir gemiden ateş açılması sonucu" su almaya başladı.

Komite, İtalya'nın tekneden gelen çok sayıdaki yardım çağrısına uzun süre yanıt vermediğini ve olay yerine bir saat mesafedeki ITS Libra isimli donanma gemisini yardım için göndermekte geç kaldığını belirledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve bağımsız uzmanlardan oluşan komitenin bugün açıkladığı kararda, "İtalya, 2013'te Akdeniz'de batan bir teknedeki 200'den fazla göçmenin yaşam hakkını korumakta başarısız oldu" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, 2013'te Akdeniz'de bir göçmen teknesinin batması sonucu 200'den fazla kişinin ölmesinin sorumlusunun İtalya olduğuna hükmetti. Komite'ye göre İtalya'nın harekete geçmekte gecikmesi, göçmenlerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bunun üzerine teknedeki bir kişi İtalyan makamlarını arayarak batmakta olduklarını söyledi ve koordinatları vererek yardım istedi. Bu kişi İtalya'yı defalarca aramasına rağmen ancak saatler sonra, 13.00 sularında "Malta'ya ait arama-kurtarma bölgesindesiniz" şeklinde bir yanıt alabildi.

Komitenin açıklamasına göre, "durumun aciliyetine rağmen İtalyan operatör göçmenlere yalnızca Malta Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin telefon numarasını verdi."

Göçmenler bunun üzerine saat 13.00 ile 15.00 arasında Malta Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Malta Silahlı Kuvvetleri'ni defalarca aradı. Sonunda Malta'ya ait bir devriye teknesi 17.50'de, teknenin batmasından sonra olay yerine ulaştı. Malta'nın talebi üzerine kurtarma çalışmaları için İtalya, donanma gemisi ITS Libra'yı bölgeye yönlendirdi. İtalyan gemisi ancak saat 18.00'den sonra olay yerine gitti.

BM İnsan Hakları Komitesi açıklamasında, "Eyleme geç geçilmesinin sonucunda, 60'ı çocuk 200'den fazla kişi boğuldu" denildi.

'İtalya'ya daha yakındı'

Komite üyesi Helene Tigroudja, "Bu karmaşık bir vaka. Kaza uluslararası sularda, Malta'ya ait arama-kurtarma bölgesinde meydana geldi ama İtalya'ya ve İtalya'ya ait bir askeri gemiye daha yakındı" dedi.