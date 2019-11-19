HABER

BM: "ABD'nin İsrail yerleşim birimleri kararından üzüntü duyduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

BM: "ABD'nin İsrail yerleşim birimleri kararından üzüntü duyduk"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediğini açıklaması nedeniyle ''üzüntü duyulduğunu ve BM'nin bu konudaki pozisyonun değişmediğini" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD yönetiminin İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin bu kararından son derece üzüntü duyduk." ifadesini kullanan Dujarric, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararına göre İsrail'in, ''yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" kaydetti.

Yine bu kararda İsrail'e yerleşim birimi faaliyetlerine son vermesi çağrısı yapıldığını hatırlatan Dujarric, "BM'nin pozisyonu değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

- Dün Pompeo duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
Mülkiye’de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere MüdahaleMülkiye’de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale
Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybettiElektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil yasadışı yerleşim birimleri

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı

İğrenç olayda 2. perde! Kızına cinsel istismarda bulunan kardeşinden şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.