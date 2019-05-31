BM, Bahreyn çalıştayına davet edilmedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM), ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya davet edilmediği bildirildi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Bahreyn'deki ekonomik çalıştaya ilişkin soruları yanıtladı.

Haq, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un çalıştaya davet almadığını ve BM'ye şimdiye kadar davet gelmediğini belirterek, "Bizden kimsenin katılımı planlanmıyor.'' dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu, Filistin halkı ve bölgenin refahına fırsat tanıyacağı kaydedilmişti.

