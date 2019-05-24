BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Köhler'in istifası

BM'den önceki gün yapılan açıklamada, Köhler'in, Guterres'i telefonla arayarak sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini kendisine ilettiği ifade edildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı da istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, Köhler'in Batı Sahra sorununun çözüm sürecini yeniden canlandırmak için gösterdiği kararlılığı övdü.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Köhler'in göreve geldiği Ağustos 2017'den bu yana sarf ettiği çaba övülerek, istifa etmesinden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında olduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.

