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BM'den çok önemli açıklama: Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

BM'den çok önemli açıklama: Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız." dedi.

ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Guterres, şöyle konuştu:

"Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''

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Anahtar Kelimeler:
BM açıklama çatışma Guterres Körfez

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