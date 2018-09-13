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BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 21:25 | Son Güncelleme

İkinci dünya savaşından bu yana dünyanın jandarmalığını yapan ABD, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" vaadiyle başa geçtiği günden bu yana kan kaybediyor. BM Genel Sekreteri Guterre de bu durumu itiraf ederek "ABD'nin gücü azalıyor" dedi.

BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dünyadaki etkisinin azalmaya başladığını belirtti.

Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

TİCARET SAVAŞIYLA UĞRAŞIYOR

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

"HENÜZ TANIMLANMAMIŞ ÇOK SAYIDA GÜÇ"

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

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