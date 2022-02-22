HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den Ukrayna krizine ilişkin açıklama

BM'den Ukrayna krizine ilişkin açıklama

22.02.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimine ilişkin BM'den açıklama geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya ve Ukrayna'ya "düşmanlıkları durdurma ve diyaloğun önünü açma" çağrısı yaptı.

BM'den Ukrayna krizine ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından muhtemel bir askeri harekatın ciddi insan hakları ihlallerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

"YÜKSEK BİR RİSK OLUŞTURMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın dün gece Ukrayna konusunda açıkladığı kararın ardından, herhangi askeri bir harekatın yol açabileceği ciddi bir gerginliğin, ciddi insan hakları ihlallerinin yanı sıra uluslararası insancıl hukuk açısından da yüksek bir risk oluşturmasından endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

21

ÇAĞRI YAPTI

Bu kritik noktada önceliğin, gerginliğin azaltılması, sivil kayıpların, yerinden edilmelerin ve sivil altyapının yıkımının önlenmesi olduğunu vurgulayan Bachelet, "Tüm taraflara, daha fazla şiddete zemin hazırlamak yerine düşmanlıkları durdurma ve diyaloğun önünü açma çağrısında bulunuyorum." çağrısı yaptı.

Bachelet, Ukrayna'nın doğusundaki temas hattının her iki tarafındaki ofislerinden durumu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

PUTİN, AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

i

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İklim krizi: Yeni BM raporu küresel ısınmanın etkilerine dair en kaygılandırıcı değerlendirme olabilirİklim krizi: Yeni BM raporu küresel ısınmanın etkilerine dair en kaygılandırıcı değerlendirme olabilir
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Onlarca Rus askeri unutuldu…Onlarca Rus askeri unutuldu…
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

O bölgelerde Suriyelilere yeni kayıt verilmeyecek!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

'6-9 rakamı' örneği gündem oldu! Tarkan'a destek verdi

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor

İlginizi Çekebilir

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.