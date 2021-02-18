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BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

18.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

BM Genel Sekreteri Guterres, aşı dağılımının eşit ve adil olmamasını eleştirerek, bugüne kadar 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadığını söyledi. Guterres, küresel çapta aşı planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların dünyadaki dağılımının "eşit ve adil olmamasını" eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Covid-19 ile mücadele için düzenlenen oturumunda konuşan Guterres, üretilen dozların yüzde 75'inin sadece 10 ülkeye gönderildiğini, 130 ülkeye ise bugüne kadar tek bir doz bile aşı ulaşmadığını belirtti. Guterres, "aşı dağılımında eşitliğin sağlanması, küresel topluluğun önündeki en büyük ahlaki sınav" ifadesine vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri dünyanın gelişmiş ülkelerine çağrıda bulunarak, küresel çapta bir aşı kampanyası düzenlenmesini istedi. Guterres, "Böyle bir küresel aşı planı için, acil durum eylem planı hazırlanması, hayata geçirilmesi ve finansmanının koordinasyonu konusunda G20 ülkelerinin uygun olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Guterres, bu eylem planına aşının geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda kapasitesi bulunan bütün ülkelerin katılması gerektiğini söyledi. Guerres, Cuma günü yapılacak G7 toplantısında bu projenin hayata geçirilmesi için ilk ivmenin sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Dünya genelinde bir aşı stratejisinin geliştirilmesinin sanayileşmiş ülkelerin de yararına olacağını vurgulayan Guterres, "Dünyanın güneyinde virüs yıldırım hızıyla yayılmayı sürdürürse, sürekli mutasyona uğrayacaktır. Yeni varyantlar da daha bulaşıcı ve ölümcül olabilir ve muhtemelen mevcut aşıların etkisini de tehdit edebilir" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere tarafından düzenlenen oturum, çatışma bölgelerinde koronavirüs aşısının dağıtımını hızlandırmayı hedefliyor. İngiltere tarafından hazırlanan karar tasarısı, çatışmaların yaşandığı ve siyasi istikrarın bulunmadığı bölgelerde yaşayan yaklaşık 160 milyon kişiye aşı tedarik edilmesini öngörüyor.

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