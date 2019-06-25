BM Genel Sekreteri Orta Doğu'da iki devletli barış çağrısını yineledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet olan İsrail ve Filistin'in vizyonunu gerçekleştirmek için barış çabalarını sürdürmenin önemini yineliyorum." dedi.

Guterres, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) gönüllü katkı sağlayan uluslararası bağışçılar toplantısında konuştu.

UNRWA'nın neredeyse 70 yıl boyunca Filistinli mültecilere, davalarında adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılana kadar yardım etme görevini etkin bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Guterres, "Ancak hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin ihtiyaç ve özlemlerini karşılayacak politik bir çözüme henüz ulaşmamış olmamız trajiktir." ifadesini kullandı.

Guterres, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak iki devlet olan İsrail ve Filistin'in vizyonunu gerçekleştirmek için barış çabalarını sürdürmenin önemini yineliyorum." dedi.

UNRWA'nın yaptığı çalışmaları anlatan Guterres, "Milyonlarca çocuk UNRWA'nın eğitim hizmetlerinden yararlandı ve yalnızca Gazze'de, milyonlarca Filistinli mülteci UNRWA'nın gıda desteğine muhtaç. Üye devletlerin ve diğerlerinin cömert katkıları sayesinde UNRWA bu yılın neredeyse yarısında faaliyetlerini sürdürdü." diye konuştu.