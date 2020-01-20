BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar Ada'daki gelişmeleri değerlendirdi:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs'ta son anketlere göre, her iki toplumda da soruna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde güçlü bir istek bulunduğunu ancak çözümün mümkün olup olmadığı konusunda kuşkuların giderek arttığını belirtti.

Spehar, kapalı oturumda Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'taki barış sürecine verdiği güçlü destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Sphear, Konseye ayrıca barış sürecinin duraksadığını ve son 2,5 yıldır taraflar arasında görüşmelerin olmadığını hatırlattığını söyledi.

Sphear, ''Kıbrıs'ta son anketlere göre, her iki toplumda da soruna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde güçlü bir istek var ancak çözümün mümkün olup olmadığı konusunda kuşkular giderek artıyor.'' dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son aylarda artan ''hidrokarbon gerilimini'' yakından ve endişeyle takip ettiğini belirten Sphear, gerginliğin daha fazla tırmanmaması için taraflara ''ciddi çaba göstermesi'' çağrısı yaptığını ifade etti.