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BM İdlib'te sivillere yönelik saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:28 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde sivillere yönelik saldırıları kınadı - Rochdi, Rukban kampındaki sivillerin ise açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

CENEVRE (AA) - BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıları kınadı.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Rochdi, son iki haftada İdlib'e yönelik saldırıların "alarm verici" olduğunu vurguladı.

Rochdi, nisan ayının sonundan bu yana Suriye'nin kuzeybatısında 180 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek daha güvenli yere ulaşmak için evlerini terk eden bu sivillerin pek çoğunun halen ağaçların altında yaşadıklarına dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılara isim vermeden tepki gösteren Rochdi, varil bombalarının kullanılması da dahil hava saldırılarının hiçbir insani prensiple açıklanamayacağını vurguladı.

Rochdi, İdlib'teki okullara ve sağlık kuruluşları gibi sivil unsurlara yönelik saldırıları "güçlü şekilde" kınayarak, tarafları uluslararası insan hakları hukukuna uymaya davet etti.

İdlib'te yaşayan 3 milyon sivilin 1 milyonunu çocukların oluşturduğuna işaret eden Rochdi, bölgedeki saldırıların yüz binlerce sivilin hayatını tehlikeye attığının altını çizdi.

“Buradaki güvensizlik ve devam eden hava saldırıları, insani yardım yapmak için gerçekten elverişli bir şey değil." diyen Rochdi, rejimin hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 12 sivil toplum kuruluşunun insani yardımlarını askıya aldığını açıkladı.

- "Rukban kampında açlık çoktan başladı"

Rochdi, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan 12 bin kişinin şartların daha da kötüleşmesi nedeniyle ayrıldığı bilgisini paylaşarak, kampa üçüncü konvoyu göndermek için BM'nin çabalarının devam ettiğini söyledi.

Kampta halen 29 bin kişinin barındığını, bunlara şubat ayından bu yana insani yardım yapılamadığının altını çizen Rochdi, "Açlık çoktan başladı." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 142 sivilin yaşamını yitirdiğini, 385'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen, saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

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Najat Rochdi Rochdi Suriye

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