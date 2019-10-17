HABER

BM İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel BM organı olan ve 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine aralarında Almanya, Japonya, Ermenistan, Brezilya, Endonezya, Libya, Marshall Adaları, Moritanya, Namibya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Sudan ve Venezuela'nın olduğu 14 yeni üye seçildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel Birleşmiş Milletler (BM) organı olan ve 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye seçildi.

BM Genel Kurulundaki oylamada, İnsan Hakları Konseyine 3 yıllığına seçilen yeni ülkeler belli oldu.

İnsan Hakları Konseyine seçilen ülkeler arasında Almanya, Japonya, Ermenistan, Brezilya, Endonezya, Libya, Marshall Adaları, Moritanya, Namibya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Sudan ve Venezuela yer aldı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2020 itibarıyla Konseyde 3 yıl görev yapacak.

İnsan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Venezuela'nın Konseye tekrar seçilmesi ise, insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılandı.

- BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise Konseyde "gözlemci ülke" statüsü bulunuyor.

İnsan hakları konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyinin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

ABD de İsrail'e karşı "kronik, ön yargılı tutum sergilemesini" gerekçe göstererek, Haziran 2018'de 47 üyeli BM organından ayrılmıştı.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Bakan Pekcan: Bu dinamik ekonomiyle Avrupa’da da dünyada da lokomotif oluruzBakan Pekcan: Bu dinamik ekonomiyle Avrupa’da da dünyada da lokomotif oluruz
Prof. Dr. Özyaral: Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğizProf. Dr. Özyaral: Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Kurulu BM İnsan Hakları Konseyi Cenevre

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!

Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.