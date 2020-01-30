BM Irak'a Yardım Misyonu: Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici yaşamını yitirdi

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 467 göstericinin yaşamını yitirdiğini, 9 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI) hükümet karşıtı gösterilerin yaklaşık 4 aylık bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden olaylarda en az 467 göstericinin yaşamını yitirdiği, 9 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmaya en fazla güvenlik güçleri tarafından kullanılan gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin yol açtığı kaydedilen açıklamada, yaralıların büyük çoğunluğunun da güvenlik güçlerince darbedilenler olduğu aktarıldı.

Bağdat, Basra, Zikar, Diyala, Divaniye ve Kerbela'da 17 Ocak'tan bu yana 19 göstericinin hayatını kaybettiği 400'den fazla kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçek mühimmatlar kullanımındaki artış ve kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu göstericiler ve insan hakları savunucularının hayatını kaybetmeye devam etmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.