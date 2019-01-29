BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna geldi.
Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.
Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi. Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
AA
Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme!
Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 1 yorum