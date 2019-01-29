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BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu. BM raportörü, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Konsolosluğu'na gitti ancak içeri alınmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya ilişkin "BM Raportörünün konsolosluğa alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.

Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi. Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

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CESET HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi olmuş orası Türkiye mi elini kolunu sallayarak gireceksin ülkemiz herkesi içeri alıyor adamlar gelip vergisiz ticaret yapıyor para kazanıyorlar kendi vatandaşına hertürlü zorluk sen yurt dışına giderken adamlar koca dosya dolusu belge istiyor aşı kayıtlarına varana kadar bu arada parmak izi foto ve diğerlerini saymıyorum bizim sınırlarımız bile yok elini kolunu sallayan girer çıkar tekrar girer iyi olmuş herkes anlasın bakalım
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