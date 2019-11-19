BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Afrika'nın Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer'de insani krizin giderek derinleştiği ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Dünya, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in içinde olduğu merkez Sahel bölgesinde tırmanan insani krizin boyutlarını tam olarak kavrayamadı." dedi.

Verhoosel, silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar, nüfusun yerinden edilmesi, açlık ve yaygın yoksulluğun bölgede insani krizi tetiklediğinin altını çizerek, "Sahel'de açlıkla mücadele etmek için şimdi harekete geçmezsek, tüm bir nesil risk altında kalacak." uyarısını yaptı.

Sahel genelinde 20 milyon kişinin çatışmalardan etkilenen alanlarda yaşadığına dikkati çeken Verhoosel, bölge ülkelerinde halen 860 bin kişinin güvenlik kaygılarıyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Verhoosel, yerinden edilen kişilerin yanı sıra 270 bin kişinin de mülteci konumuna düştüğünü, Mali'de 187 bin 140, Burkina Faso'da 26 bin 100 ve Nijer'de ise 56 bin mülteci olduğunu belirtti.