BM: Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

Şu anda insanlarda hastalığa nedne olan virüs ve bakterilerinin yüzde 70'ine yakının hayvan kökenli olduğu düşünülüyor. Hayvanlardan insanlara geçen zoonatik hastalıkların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ekolojik tahribat, ete olan talebin artması ve doğanın insan eliyle yıkımı Ebola, Sars, Nil virüsü, Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve son olarak da Covid-19’u ortaya çıkardı. COVİD-19'DAN ÖNCE DE MİLYONLARCA İNSAN ÖLÜYORDU Bununla birlikte, Covid-19 pandemisinden önce de çoğunluğu fakir ülkelerde olmak üzere her yıl iki milyon insan zoonotik hastalıklar nedeniyle insanlar nedeniyle hayatı kaybediyordu. Ancak, yeni tip corona virüs ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri etkileyince salgın hastalıklar bir anda dünyanın gündemine oturdu. TEMEL NEDEN VAHŞİ HAYATA VERİLEN ZARAR BM raporunun yazarlarından Inger Andersen, corona virüs salgının önceden yüksek ölçüde ön görülebileceğini belirterek, “Covid-19 belki şu an yaşadıklarımızın en yaygın olanı, ama kesinlikle yaşadığımız ilk ölümcül salgın değil. Temel nedeni ise insanların vahşi yaşama verdiği zarar” ifadelerini kullandı.

BM: Corona virüs gibi salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak - 4

Sanayi ülkeleri belki de Asya ve Afrika’daki yoksul ülkelerin coğrafyasında yaptıkları yıkımın bir gün kendilerine döneceğini düşünmediler. IMF’nin belirttiğine göre pandeminin iki yıldan daha uzun sürmesi durumda zengin ülkere maliyetinin 9 trilyon dolar olması bekleniyor. "ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ, HAZIRLIKSIZ YAKALANMAK YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU" Raporda ayrıca. hükümetlerin sağlık konusundaki yaklaşımının yetersiz ve geçici olduğu belirtildi. İnsanlığın Covid-19’a hazırlıksız yakalandığını aktaran çalışmanın yazarları, şu anda corona virüsün tedavisi bulunsa bile bunun gelecekte aniden ortaya çıkacak salgınlar için etkili olmayabileceği bildirdi. Araştırmacılar bu yüzden insan, hayvan ve çevre sağlığını bir arada değerlendirilmesini şart koşan “tek sağlık” yaklaşımını önerdi. EKONOMİK ENDİŞELER NEDENİYLE BİRÇOK YERDE SALGIN İLAN EDİLEMİYOR Yaban hayatı ve hayvancılık, insanları enfekte eden çoğu virüsün kaynağını oluşturuyor. BM raporu, et tüketimi için için artan talep, daha yoğun ve sürdürülemez tarım, yaban hayatının daha fazla kullanılması, küresel seyahatlerin artması ve iklim krizi de dahil olmak üzere bir dizi salgın nedenine işaret ediyor. Ayrıca birçok çiftçi, bölge ve ülkenin ticarete zarar verme korkusu nedeniyle salgın ilan etme konusunda isteksiz olduğunu belirtiyor.