HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM, Sudan için harekete geçti! O isim bölgeye gidecek

BM, Sudan için harekete geçti! O isim bölgeye gidecek

01.05.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Sudan için bölgeye gideceği bildirildi. İşte haberin detayları...

BM, Sudan için harekete geçti! O isim bölgeye gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Basın Sözcüsü Stéphane Dujarric, Sudan’da hızla kötüleşen insani krizden dolayı Genel Sekreter Antonio Guterres’in Acil Durum Yardım Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, “Sudan'daki insani krizin hızla kötüleşmesinden dolayı, Genel Sekreter, Acil Durum Yardım Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i derhal bölgeye gönderiyor. Oluşan durumun ölçeği ve hızı, hem Sudan'daki halk için hem de daha geniş anlamda bölge için acil bir durumdur ve uzun vadede endişe vericidir.” ifadelerini kullandı.

Çatışma taraflarını sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çağırdıklarını belirten Dujarric, “Çatışma bölgelerinden kaçan siviller için güvenli geçiş sağlamaya, yardım faaliyetlerine yardımcı olmaya, insani yardım çalışanlarına, sivil mülkiyete, tıbbi personele, taşımacılığa ve sivil tesislere saygılı olmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 500'ün üzerinde ölü ve 4 binin üzerinde yaralı olduğunu duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemen'de baraj çöktü: 7 kişi öldüYemen'de baraj çöktü: 7 kişi öldü
Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...
Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklarKılıçdaroğlu'ndan ses getirecek Bayraktar kardeşler açıklaması: Benim söylediğim şampiyonlar ligi ekibinde olacaklar
Anahtar Kelimeler:
Sudan bm

En Çok Okunan Haberler

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Ünlü fenomen Alişen Olucak trafikte kavga etti!

Ünlü fenomen Alişen Olucak trafikte kavga etti!

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Derbi sonrası tüm hesaplar karıştı! İşte güncel puan durumu

Derbi sonrası tüm hesaplar karıştı! İşte güncel puan durumu

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.