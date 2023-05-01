BM, Sudan için harekete geçti! O isim bölgeye gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Basın Sözcüsü Stéphane Dujarric, Sudan’da hızla kötüleşen insani krizden dolayı Genel Sekreter Antonio Guterres’in Acil Durum Yardım Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, “Sudan'daki insani krizin hızla kötüleşmesinden dolayı, Genel Sekreter, Acil Durum Yardım Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i derhal bölgeye gönderiyor. Oluşan durumun ölçeği ve hızı, hem Sudan'daki halk için hem de daha geniş anlamda bölge için acil bir durumdur ve uzun vadede endişe vericidir.” ifadelerini kullandı.

Çatışma taraflarını sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çağırdıklarını belirten Dujarric, “Çatışma bölgelerinden kaçan siviller için güvenli geçiş sağlamaya, yardım faaliyetlerine yardımcı olmaya, insani yardım çalışanlarına, sivil mülkiyete, tıbbi personele, taşımacılığa ve sivil tesislere saygılı olmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 500'ün üzerinde ölü ve 4 binin üzerinde yaralı olduğunu duyurmuştu. (AA)

