BM Güvenlik Konseyi Venezuela için toplandı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "ABD, Venezuela’da darbe istiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin talebi üzerine Venezuela’daki krizin masaya yatırılması için olağanüstü toplandı. Toplantıya BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Rusya’nın Büyükelçisi Vassily Nebenzia’nın açıklamaları damga vurdu. ABD’yi, Venezuela’da darbe istemekle suçlayan Nebenzia, “Venezuela, barış ve güvenlik için bir tehdit değil. Bazı durumlarda barış tehdidini temsil eden şey Washington’un bir darbe düzenleme teşebbüsüdür” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı konuşmada kendisini devlet başkanı ile eden Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido’ya destek istedi. Taraf seçme zamanı geldiğini söyleyen Pompeo, “Bir taraf seçme zamanı. Yeterince oyunlar, yeterince gecikmeler yaşandı. Ya özgürlük isteyen insanların yanında olacağız veya kaos ile aynı hizada duracağız” sözlerini kullandı.

Maduro’nun yardımcısından petrol açıklaması

ABD’nin Venezuela’ya ambargo uygulama aşamasına gelip, petrol alımını durduracağının konuşulduğu ortamda Nicolas Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodrguez, “Çin’in ihtiyacı olan tüm petrol Venezuela’da var. Venezuela dost ülkelerinin ihtiyaç duyduğu tüm petrolü karşılayacak” sözünü verdi.