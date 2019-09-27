BM'de Türkiye'yi ilk kez 30 yaş altı bir isim temsil etti

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul kapsamındaki etkinliklerde Türkiye'yi temsil eden isimler arasında bu yıl ilk kez 30 yaş altı bir isim yer aldı.

New York'ta devam eden BM 74. Genel Kurulu kapsamında, katılımcı ülkeler tarafından birçok yan etkinlik de düzenleniyor.

Ana oturumlara ışık tutan yan etkinliklerde alanında uzman isimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez Türkiye adına 30 yaş altı bir isim konuşma yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı (PMNCH) Yönetim Kurulu Üyesi 26 yaşındaki Dr. Enes Efendioğlu, Dünya Ekonomik Forumu ve DSÖ tarafından koordine edilen oturumlarda 2 konuşma gerçekleştirdi.

İlk olarak 25 Eylül'de Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen "Ruh Sağlığı" temalı etkinlikte konuşan Efendioğlu, 18-24 yaş aralığındaki bireylerde ruh sağlığının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Efendioğlu, çocuk ve gençlerin yüzde 20'sinin ruh sağlığı problemi yaşadığına vurgu yaparak, bu noktada yetişkinlere ve karar alıcılara büyük görevler düştüğünün altını çizdi.