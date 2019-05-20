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BM'den "ABD-İran gerginliği bölgeyi daha da istikrarsızlaştır" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 20:59 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Tüm taraflara gerginliği arttıran söylemlerini azaltması çağrısı yapıyoruz. Bölge kırılgan ve gerek sahadaki eylemler, gerek retorik olsun tüm gelişmeler yanlış yorumlanabilir ve halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İran arasında gerginliği arttıran söylemlerin bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

İki ülke arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğuna dikkati çeken Dujarric, ''Tüm taraflara gerginliği artıran söylemlerini azaltması çağrısı yapıyoruz. Bölge kırılgan ve gerek sahadaki eylemler, gerek retorik olsun tüm gelişmeler yanlış yorumlanabilir ve halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir.'' dedi.

- ABD-İran gerilimi

Körfez'de savaş endişelerine neden olan İran-ABD geriliminin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Trump'a Twitter üzerinden "Trump, 'B takımı'nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran'ı bitiremeyecektir." ifadesiyle cevap vermişti.

Trump yönetimi, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımlarını tekrar uygulamaya koydu.

Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımların ardından ABD, nisanda da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

İran, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmına yeniden başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.

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