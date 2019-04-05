BM'den Arakanlı Müslümanlara karşı savaş suçu uyarısı

Sözcü Shamdasani, tüm bu sivillerin Arakanlı Müslümanlar olduğunun altını çizdi.

"Myanmar ordusunun ayrım gözetmeyen ve sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Shamdasani, Arakan eyaletinde Arakan Ordusu örgütüyle Myanmar ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasından dolayı sivillerin öldürülmesi, evlerin yakılması, keyfi tutuklamalar, kaçırma, sivil bölgelerde ayrım gözetmeksizin ateş açılması ve kültürel varlıklara zarar verilmesi gibi güvenilir kaynaklardan raporlar edindiklerini bildirdi.

- "En az 7 Müslüman katledildi"

Shamdasani, bölgedeki çatışmalardan dolayı 20 bin sivilin de yerinden edildiğini ifade ederek, şiddetin siviller açısından dayanılmaz boyutlara geldiğine vurgu yaptı.

Bölgede en son 3 Nisan'da iki ordu helikopterinin Buthidaung kasabasının Hpon Nyo Leik köyünde en az 7 Arakanlı Müslümanı katlettiğini dile getiren Shamdasani, sahadan edindikleri bilgiye göre en az 18 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Shamdasani, taraflara acilen çatışmalara son vermesi çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum, önceki yıllarda sivillere karşı işlenen suçların hesabının sorulması için adımlar atmasına rağmen, Myanmar ordusu yine kendi sivillerine karşı savaş suçu oluşturabilecek saldırılarını sürdürüyor. Cezasız bırakılmanın sonuçları ölümcül olmaya devam edecek."

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.