MELBOURNE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi (UNHRC) Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, Sri Lanka'ya sınır dışı edilmeleri mahkemece durdurulduktan sonra Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde tutulan 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin merkezden çıkartılmasını istedi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Avustralya hükümetine çağrıda bulunan UNHRC, Christmas Adası Gözaltı Merkezi'ndeki ailenin mevcut gözaltı durumunun sona erdirilerek 30 gün içinde tahliye edilmeleri talebinde bulundu.

Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup 2'si çocuk 4 kişilik ailenin avukatlığını üslenen Carina Ford’un başvurusunu kabul eden ve Avustralya hükümetine mektup gönderen UNHRC, "Ailenin mevcut gözaltı durumlarının sona erdirilerek 30 gün içinde ya toplum içinde bir yere nakledilmeleri ya da daha uygun bir yol bulunmasını." istedi.

Avustralya, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler arasında yer alıyor ancak UNHRC’nin, Avustralya hükümetini bu talebe uyması için zorlama yetkisi bulunmuyor.