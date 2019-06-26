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BM'den "Güney Sudan'da ateşkes sürüyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer: - "Güney'deki bir bölge haricinde Güney Sudan'da ateşkes devam ediyor. Ülkedeki siyasi şiddette taraflar arasında ciddi bir azalma var"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, ülkedeki ateşkesin işlediğini ve taraflar arasında siyasi şiddette ciddi azalmalar olduğunu söyledi.

Shearer, Güney Sudan’daki son durum hakkında New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecileri bilgilendirdi.

Ülkede çatışan taraflar arasında geçen yıl eylül ayında imzalanan barış anlaşmasının devam ettiğini belirten Shearer, "Güney’deki bir bölge haricinde Güney Sudan'da ateşkes devam ediyor. Ülkedeki siyasi şiddette, taraflar arasında ciddi bir azalma var." diye konuştu.

Shearer, ülkede insani aktivitelerin de gayet olumlu seyrettiğine işaret ederek, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten beri yerlerinden edilmiş yaklaşık 500 bin kişinin evlerine döndüğünü kaydetti.

Ülkede barışa yönelik gerçekten bir istek ve savaşa geri dönmeme konusunda bir çaba olduğunu gördüklerini vurgulayan Shearer, "Halk tabanındaki gelişmelerin barış sürecinden daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Ulusal ve yerel düzeyde, güçlerin birleşimi, görevlerin taksimi gibi barış sürecinin adaptasyonu daha hızlı işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Shearer, tabandaki olumlu gidişata rağmen, barış anlaşmasının uygulanmasında bazı gecikme ve yavaşlıklar olduğunu da dile getirerek, "BM olarak önümüzdeki aylarda geçiş hükümeti sürecinin başlaması konusunda mesafe almak için sıkı bir şekilde baskı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Güney Sudan 2011’de bağımsızlığını ilan etmişti

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen eylül ayında düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

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(BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer Güney Sudan

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