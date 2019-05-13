HABER

BM'den İdlib'deki hava saldırılarına son verilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

BM, İdlib'de en az 150 kişinin ölümüne, 180 bin kişinin yerinden edilmesine neden olan, hastane ve okul gibi sivil altyapıları da hedef alan hava saldırlarının sonlandırılması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLETLER (AA) - Bireleşmiş Milletler (BM), İdlib'e yönelik hava saldırılarının sonlandırılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İdlib'e yönelik hava saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede, hava sahasının kontrolünün kimde olduğunun bilindiğini belirten Haq, isim vermeden bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

Hava saldırılarında 18 hastane ve sağlık merkezinin vurulduğunu, 17 okulun saldırlarından etkilendiğini belirten Haq, sivil altyapıların hedef alınmaması ve tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

- 180 bin kişi açık alanlarda kötü koşullarda kalıyor

BM'ye göre, nisan ayının sonundan bu yana Suriye'nin kuzeybatısında en az 150 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı, 180 bin kişi yerinden edildi. Yerinden edilenlerin çoğu açık alanlarda, son derece kötü koşullarda kalıyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rusya destekli rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Saldırılar son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
İzmir'de, Soma eylemiİzmir'de, Soma eylemi
Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulunduAyvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM hava saldırıları İdlib Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.