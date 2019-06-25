HABER

BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

BMMYK, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Hema ve Lendu kabileleri arasında devam eden çatışmalardan dolayı haziran başından bu yana 7 bin 500 sivilin Uganda'ya geçmek zorunda kaldığını bildirdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Hema ve Lendu kabileleri arasında devam eden çatışmalardan dolayı haziran başından bu yana 7 bin 500 sivilin Uganda'ya geçmek zorunda kaldığını bildirdi.

BMMYK sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, iki kabile arasında yeniden patlak veren çatışmaların günde ortalama 311 kişiyi evini terk etmeye zorladığını belirtti.

"(KDC'den) son gelenler aşırı vahşetten bahsediyor." diyen Mahecic, silahlı grupların, evleri kundakladığı, yağmaladığı, erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdüklerine dair kendilerine bilgi verildiğini aktardı.

Mahecic, haziran ayı başından bu yana 7 bin 500 sivilin Ituri eyaletindeki Alber Gölü üzerinden Uganda'ya ulaştığını, Uganda'nın elindeki kısıtlı imkanlarla bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Sözcü Mahecic ayrıca, eyalette haziran başından bu yana tahmini 300 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

- KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında 300'den fazla kişi öldü. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Şehit anne ve babasını duygulandıran görüntüŞehit anne ve babasını duygulandıran görüntü
Türk Hava Yolları’ndan çocuk yolculara özel seyahat kitiTürk Hava Yolları’ndan çocuk yolculara özel seyahat kiti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.