BM'den Kuzey Kore açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), bu yıl bazı olumlu adımlar atılmasına rağmen Kuzey Kore'de kronik güvensiz gıda ve yetersiz beslenme sorununun yaygın şekilde sürdüğünü bildirdi.
WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkede her 5 çocuktan birinin beslenme yetersizliği sorunu yaşadığına dikkati çekerek, "Milyonlarca insanın çektiği ızdırabı hafifletmek için diplomatik gelişmeleri bekleyemeyiz. Acil fona ihtiyaç var." dedi.
Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'na tekabül eden 10 milyon kişinin yetersiz beslendiğini ve insani yardıma muhtaç olduğunu aktaran Verhoosel, gıda yardımlarının devam edebilmesi için gelecek 5 ayda 15,2 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Sözcü Verhoosel, WFP olarak bu yıl talep ettikleri fonun sadece yüzde 38'sini karşılayabildiklerini, uluslararası toplumun fonun kalan kısmını bugün karşılaması durumunda bile bölgeye insani yardımları en az 6 ay içinde ulaştırabileceklerine işaret etti.
Finansman açığı nedeniyle Kuzey Kore'de bu yıl anaokullarında 190 bin çocuğa öngörülen beslenme desteğini sağlayamadıklarını vurgulayan Verhoosel, bazı donör ülkelerin ve nakliye şirketlerinin finansman desteği ve insani yardım programı konusunda gönülsüz davrandıklarını kaydetti.
Verhoosel, bu yıl bazı olumlu adımlar atılmasına rağmen Kuzey Kore'de kronik güvensiz gıda ve yetersiz beslenme sorununun yaygın olarak devam ettiğini kaydetti.
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