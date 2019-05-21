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BM'den "Libya bölünmeye yol açacak bir iç savaşa sürükleniyor" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame: "Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu ancak savaş şimdi sona ererse mümkün"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, "Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu ancak savaş şimdi sona ererse mümkün." dedi.

Salame, BM Güvenlik Konseyini, başkent Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar ve ülkedeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan beri süren çatışmalarda 460'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400'ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 75 bin kişinin de yerinden edildiği bilgisini veren Gassan Salame, 10 binden fazla kişinin ise çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti.

- Libya'nın güneyinde boşluğu DEAŞ ve El-Kaide'nin doldurma riski var

Trablus çevresindeki çatışmaların uzun ve kanlı bir savaşın başlangıcı olduğu ve Libya'nın Akdeniz'deki komşularının da güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulunan Salame, General Halife Hafter'in Trablus'e ele geçirmek için güneyden askerlerini çekmesiyle birlikte bu boşluğun DEAŞ ve El-Kaide tarafından doldurulma riskine dikkati çekti.

Gassan Salame, ''Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu ancak savaş şimdi sona ererse mümkün.'' ifadelerini kullandı.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışma yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Libya Trablus

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