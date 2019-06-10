BM'den Mali'deki köy saldırısına kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan ve 95 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin de yaralanmasını şaşkınlıkla karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Guterres, bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor ve Malili makamları bu trajediyi soruşturup, sorumluları adalet önüne getirmeye davet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Guterres'in hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Mali halkı ve hükümetine taziyelerini sunduğu ve yaralılara da acil şifalar dilediği vurgulanan açıklamada, Guterres'in Mali'de gerginlikleri çözmek için hükümeti ve tüm aktörleri, toplumlar arası diyalog kurmaya davet ettiği aktarıldı.

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