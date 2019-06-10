BM'den Mali'deki köy saldırısına kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan ve 95 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin de yaralanmasını şaşkınlıkla karşıladığı belirtildi.
Açıklamada, "Guterres, bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor ve Malili makamları bu trajediyi soruşturup, sorumluları adalet önüne getirmeye davet ediyor." ifadelerine yer verildi.
Guterres'in hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Mali halkı ve hükümetine taziyelerini sunduğu ve yaralılara da acil şifalar dilediği vurgulanan açıklamada, Guterres'in Mali'de gerginlikleri çözmek için hükümeti ve tüm aktörleri, toplumlar arası diyalog kurmaya davet ettiği aktarıldı.
- Mali'deki ayrılıkçı çatışmalar
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Dün, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda 95 kişi ölmüştü.
Ogossagou köyündeki Fulanilere de 23 Mart'ta üzerlerinde Dozos avcı grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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