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CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu! Özel ve İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama: Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.05.2024 11:31
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar Saraçhane'de toplandı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'ye geldi. Burada bir açıklama yapan Özel "Hep birlikte Taksim'e doğru, 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi. Özel, daha sonra yaptığı açıklamada sendikaların kararına göre yürüyüşe geçilip geçilmeyeceğine karar verileceğine işaret etti. Özel, ardından alandan ayrıldı.

CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu! Özel ve İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama: Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar!

İstanbul'daki 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı gerilimi yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'yasak' kararından geri adım atmazken, CHP ve DİSK Taksim'e çağrı yapmıştı. Taksim'e yürümek isteyen gruplar sabah saatlerinden itibaren Saraçhane'de toplandı. Polisin bölgede aldığı eniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'ye geldi.

CHP lideri Özel, burada yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmelerini hatırlattı fakat Taksim'e izin verilmediğini bildirdi. Özel "Birileri Taksim'i kendi egemenlik sancağı zannediyor" ifadesini kullandı. Özel, daha sonra yaptığı açıklamada sendikaların kararına göre yürüyüşe geçilip geçilmeyeceğine karar verileceğine işaret etti. Özel, ardından alandan ayrıldı.

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"SENDİKALAR NE SÖYLÜYORSA ONA GÖRE DAVRANILACAK"

Özel, ilk açıklamasında şu mesajları verdi:

  • Gelecek sene bu yasakların kalmayacağını ümit ediyoruz. Bugün de hep birlikte Taksim'e doğru, 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz.

  • Bunu doğru bulmadığımızı sayın Bakan'a birkaç gündür anlatmaya çalışıyoruz. Bir ülkenin en bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır.

  • Bir ülkenin herhangi bir noktasına güvenlik güçleri kullanılarak emekçiler sokulmuyorsa orada bir iktidardan, muktedirden değil tedirginlikten bahsetmek lazım.

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"BU TOPLANMANIN KENDİSİ DE KAZANIM"

  • Kaba kuvvet olursa bu onu uygulayanların ayıbı olur. AYM kararına rağmen kanunsuz emir verenleri suç işlememeye davet ediyoruz. Sendikalar ne söylüyorsa ne yapıyorlarsa ona göre göre davranılacak. Ama Saraçhane'de bu toplanma ve bu iradenin kendisi de çok önemli bir kazanım. Taksim özgürleşene dek bu mücadele sürecek.

İMAMOĞLU: "SARAÇHANE HAK ARAMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ"

İmamoğlu da şunları söyledi:

  • Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadeleleri başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye...

  • Umuyorum ki bu sürece karar verenler bu hak arama mücadelesini iyi izlerler. Bayramı yok saymaya kalkan anlayıştan vazgeçerler, temennimiz o. Ama beş yıldır Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Muhtemelen buradan sonra da böyle bir yolculuk başlar.

ÖZEL: "TÜRKİYE'YE UTANÇ YAŞATIYORLAR"

Ardından yürüyüşe dair açıklamalarda bulunan Özel, Saraçhane Meydanı'nda şu açıklamayı yaptı:

  • Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır. 2012'de 2013'te Taksim'i açıp bunu övünç vesilesi yapanlar Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar.

  • Mahkeme kararı 2023'ün aralık ayına ait AYM kararıdır. Demokrasilerde burada tartışma biter. Meydan emekçilerindir. Taksim bugün özgürleşmezse yarın gerçekleşir.
1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi... 1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi...


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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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