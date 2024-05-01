CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu! Özel ve İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama: Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar!

İstanbul'daki 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı gerilimi yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'yasak' kararından geri adım atmazken, CHP ve DİSK Taksim'e çağrı yapmıştı. Taksim'e yürümek isteyen gruplar sabah saatlerinden itibaren Saraçhane'de toplandı. Polisin bölgede aldığı eniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'ye geldi.
CHP lideri Özel, burada yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmelerini hatırlattı fakat Taksim'e izin verilmediğini bildirdi. Özel "Birileri Taksim'i kendi egemenlik sancağı zannediyor" ifadesini kullandı. Özel, daha sonra yaptığı açıklamada sendikaların kararına göre yürüyüşe geçilip geçilmeyeceğine karar verileceğine işaret etti. Özel, ardından alandan ayrıldı.
Özel, ilk açıklamasında şu mesajları verdi:
Gelecek sene bu yasakların kalmayacağını ümit ediyoruz. Bugün de hep birlikte Taksim'e doğru, 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz.
Bunu doğru bulmadığımızı sayın Bakan'a birkaç gündür anlatmaya çalışıyoruz. Bir ülkenin en bilinen meydanında 1 Mayıs kutlanmıyorsa o ülkede demokrasi sorgulanır.
İmamoğlu da şunları söyledi:
Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadeleleri başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye...
Ardından yürüyüşe dair açıklamalarda bulunan Özel, Saraçhane Meydanı'nda şu açıklamayı yaptı:
Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır. 2012'de 2013'te Taksim'i açıp bunu övünç vesilesi yapanlar Türkiye'ye utanç yaşatıyorlar.