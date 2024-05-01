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Çin'de şiddetli yağışlar! Otoyol çöktü... 19 ölü, onlarca yaralı

01.05.2024 11:33
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Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkisi altındaki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü. Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.

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Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin otoyol
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