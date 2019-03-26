BM'den Mali'deki saldırı için özel soruşturma

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen ve 160 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin özel soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Mopti bölgesinde cumartesi günü gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin özel bir soruşturma yürütülmesi için 10 insan hakları memuru, bir çocuk koruma memuru ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) BM Polis Gücü'nden (UNPOL) iki olay yeri inceleme uzmanından oluşan bir ekip görevlendirildi." dedi.

Sözcü Shamdasani, Mart 2018'den bu yana sadece ülkenin merkezindeki Mopti'de 600'e yakın sivilin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin de yerinden edildiğini belirterek, son saldırının da bölgede gerçekleşen bir dizi saldırı ve şiddet sarmalının neticesi olduğunu söyledi.

Saldırıların "aşırıcı grupların elemine edilmesi" maksadıyla düzenlendiğine dikkati çeken Shamdasani, milyonlarca kişinin de sadece Müslüman olduğu için "şiddet yanlısı" olarak damgalanamayacağının altını çizdi.