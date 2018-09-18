BM'den Myanmar açıklaması

Darusman, Arakan eyaletinin yanı sıra Kaçin ve Şan eyaletindeki tüm uluslararası suçların baş sorumlusunun Myanmar ordusu olduğunu vurgulayarak, "Tatmadaw hukukun üzerinde kaldıkça barış sağlanamayacak." uyarısında bulundu.

Myanmar'da en büyük sorunun, ordu mensuplarına yönelik bir "dokunulmazlık ortamı" oluşturulması olduğunu belirten Darusman, "hesap verebililirliğin" mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Darusman, Myanmar ordusunun sistematik olarak kadınlar ve çocuklar da dahil sivilleri hedef aldığını, cinsel şiddet uyguladığını, azınlıklara karşı dışlayıcı ve ayrımcı söylemler kullandığını ifade etti.

Arakan krizinin, yayımladıkları raporla bölgesel bir sorun olmaktan tamamen çıktığını ve "uluslararasılaştığını" vurgulayan Darusman, başta Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları harekete geçmeye davet etti.

- Darusman'dan beş öneri

Darusman, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumunda üye ülkelere yaptığı konuşmada da Myanmar'da soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlularının yargılanması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Konuşmasında Myanmar'da hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için beş öneride bulunan Darusman, bunları "uluslararası bir yargı mekanizmasının kurulması, cezai soruşturmaları yürütmek ve adli tatbikatın hazırlanması için bağımsız bir mekanizma kurulması, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ve özel raportörün çalışmalarının desteklenmesi için bir ofis kurulması, kurbanların ihtiyaçlarının karşılanması için bir 'güven fonunun kurulması ve süreçte bir boşluk oluşmaması için kısa süreli bir mekanizmanın kurulması" şeklinde sıraladı.