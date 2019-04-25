HABER

BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 01:37 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller: - "İdlib'te çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini belirterek, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Mueller, İdlib, YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı ve Rukban Kampı'ndaki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

İdlib'de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Mueller, ''İdlib'te çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.'' dedi.

Mueller, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye'ye, gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

- Hol Kampındaki yabancı uyruklular sorunu bir an önce çözülmeli

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndaki duruma da değinen Mueller, kampta tutulan DEAŞ'a katılan yabancı savaşçılar, eşleri ve çocukları sorununun bir an önce çözülmesi, bu kişilerin ülkelerine geri alınarak uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yargılanması ve rehabilite edilmeleri çağrısı da yaptı.

Ursula Mueller, Rukban Kampı'ndan son haftalarda 7 bin kişinin ayrıldığını ve tahliye edildiğini ifade ederek, tahliyelerin gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Tekerlekli sandalyeyle beş bin kilometre yol kat ederek 3,5 yıl önce Almanya'ya giden engelli Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa da BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı.

Suriye'deki yaşam mücadelesi veren binlerce engelliye yardım edilmesini isteyen Mustafa, Avrupa'daki mülteci ve göçmen karşıtı ülkelere, "Farklı bir dil konuşmamız, farklı giyinmemiz ve farklı inançlara sahip olmamız bizi sizden daha az insan yapmıyor.'' şeklinde seslendi.

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
CHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldüCHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldü
Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındıTedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM İdlib Ursula Mueller

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.