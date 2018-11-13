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BM'den Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona "gıda deposuna erişim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

BM Dünya Gıda Programı, Yemen'in Hudeyde limanında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun kontrolüne geçen kilit öneme sahip gıda deposuna erişim izni verilmesi çağrısı yaptı - WFP Sözcüsü Herve Verhoosel: - "Sadece birkaç gün içinde tesisler koalisyonun kontrolüne geçti. WFP'nin güvenli bir şekilde faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için tesislere en kısa zamanda erişiminin sağlanması gerekiyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'in Hudeyde limanında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun kontrolüne geçen kilit öneme sahip gıda deposuna erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yemen'e gelen insani yardım ve ticari malların yaklaşık yüzde 70'inin işlem gördüğü Hudeyde limanının çevresinde tırmanışa geçen çatışmalara dikkati çekti.

Sözcü Verhoosel, son günlerde 50'den fazla topçu ateşine hedef olan Kızıldeniz'deki siloların fazla zarar görmediğini, silolarda Yemen'in merkezinde ve kuzeyinde yaşayan 3,7 milyon insanın bir aylık ihtiyacını karşılayacak 51 bin ton buğday depolandığını anlattı.

Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalardan dolayı WFP çalışanlarının silolara iki aydır erişim sağlayamadığına dikkati çeken Verhoosel, "Sadece birkaç gün içinde tesisler koalisyonun kontrolüne geçti. WFP'nin güvenli bir şekilde faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için tesislere en kısa zamanda erişiminin sağlanması gerekiyor." dedi.

- BM'den Yemen için yeni insani yardım planı

Yemen'de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivil, insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Herve Verhoosel, dün yaptığı açıklamada da Yemen'de dünyanın en büyük açlık ve insani krizinin yaşandığını belirterek, "WFP Yemen'de kitlesel açlığı önlemek için ayda 14 milyon insana ulaşmayı hedefleyen plan hazırlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkede, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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