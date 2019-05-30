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BMGK, Güney Sudan'a silah ambargosunu uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, etnik çatışmaların yaşandığı dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'a uyguladığı silah ambargosunu bir yıl daha uzattı - Silah, mühimmat, askeri araç ve diğer ekipmanların satışının ve sağlanmasının yasaklandığı kararda, Güney Sudanlı üst düzey 8 yetkiliye de seyahat yasağı getirildi ve söz konusu kişilerin varlıklarının dondurulmasına karar verildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), etnik çatışmaların yaşandığı Güney Sudan'a uyguladığı silah ambargosunu yeniledi.

ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarıya 10 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve konseydeki Afrika ülkeleri Güney Afrika, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili çekimser kaldı.

Etnik çatışmaların yaşandığı dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'a 31 Mayıs 2020'ye kadar silah, mühimmat, askeri araç ve diğer ekipmanların satışının ve sağlanmasının yasaklandığı kararda, Güney Sudanlı üst düzey 8 yetkiliye de seyahat yasağı getirildi ve söz konusu kişilerin varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için konseyin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa'nın kararı veto etmemesi ve "evet" oylarının 9'a ulaşması gerekiyor.

2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan’da, 2013'ten bu yana hükümet güçleri ile muhalefet arasındaki iç savaş devam ediyor.

Doğu Afrika'da 8 ülkenin oluşturduğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak verdi.

Etiyopya'da düzenlenen 33'üncü IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda Eylül 2018'de revize edilen barış anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Güney Sudan'daki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Güney Sudan silah ambargosu

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