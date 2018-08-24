HABER

BMGK'da terör tehditi oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 02:58 | Son Güncelleme

BMGK'da terör tehditi oturumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), konseyin dönem başkanlığını üstlenen İngiltere'nin talebi üzerine "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu raporu tartışmak üzere toplandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt başkanlığında yapılan toplantıda Hunt, konsey üyelerine aşırılıkçı grupların oluşturduğu terör tehditine karşı ortak duruşun gerekli olduğunu belirtti.

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, konseyde Guterres'in terörle mücadele raporunun detaylarını paylaştı.

Voronkov, "DEAŞ, önemli kayıplar verse de ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 2017'nin sonundan bu yana DEAŞ Irak'ta yenildi ve Suriye'de ciddi bir çöküş yaşadı. Suriye'de ve Irak'ta bazıları aktif olarak savaşan 20 binden fazla DEAŞlı örgüte sempati duyan toplumlar ve kırsal alanda saklanıyor." ifadesini kullandı.

Raporda, yabancı terörist savaşçıların da oluşturduğu tehdite değinildiğini aktaran Voronkov, "Suriye ve Irak'taki ilerlemeleri durdu ancak bunlarla mücadele ilerlemesi beklenenden yavaş ve bu ciddi tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeliMelih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli
Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralıPompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den Çin'e uyarı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den Çin'e uyarı!

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 24 Ağustos Cuma hutbesi)

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

Tatilden dönüşler başladı, İstanbul yolu kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.