BMGK'den Somali'deki terör saldırısına kınama

WASHINGTON (AA) - Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

BMGK tarafından terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey üyeleri, Mogadişu'daki güvenlik noktasında gerçekleştirilen ve masum insanların ölüp, yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde kınamakta, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralananlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunmaktadır."

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıyı düzenleyen ve finanse edenlerin vakit kaybetmeden bulunup, adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Bununla beraber, BMGK'nin Somali hükümeti ve halkına destekte kararlı olduğu vurgusu yapılarak, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Somali'deki barışı, istikrarı ve gelişmeyi desteklemekte kararlıdır. Ne bu ne de diğer terör saldırıları bu kararlılığı zayıflatamayacaktır." ifadelerine yer verildi.